Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı çatışma görüntüleri dehşete düşürdü

Beyoğlu'nda bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisine silahla ateş açtı. Yaralanan şahıs yerde silahını çekip karşılık verince çatışma çıktı. Olayda vatandaşlar panik yaşarken, hastaneye sahte kimlikle giriş yaptırılan yaralının oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Şahsın 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir suçtan arandığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kaldırımda yürüyen İsmail B. (25) alacak-verecek nedeniyle önceden aralarında husumet olan Fırat D. ile karşılaştı. Burada şahıslar arasında başlayan tartışmada İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı halde yerde çatıştı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Fırat D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Fırat D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş polisi oyununu bozdu

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan saldırganın emniyette 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İsmail B. olduğu tespit edildi. Ayrıca hastaneye de giden polis ekibi Fırat D.’nin, Erkan A. kimliğini kullanarak hastaneye giriş yaptığını belirledi.

Yaralının 8 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

Emniyette 19 adet suç kaydı olması nedeniyle Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından tanınan Fırat D.’nın foyası ortaya çıktı. Şahsın “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. Şahsın tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Fırat D.'nin olay esnasında kullandığı tabancayı aldığı Ömer T. de, polise teslim edildi.

Saldırgan da silahıyla yakalandı

Öte yandan, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, İsmail B.’nin Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete gelen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Silahlı saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Gözaltına alınan İsmail B.‘nin emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen İsmail B., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.