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POLİTİKA

Muhahherm İnce 'Atatürk Anıtkabir'den gelse CHP'de kurultay kazanamaz' demişti! 'Ne oldu Muharrem İnce!...'

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık döneminin ağır bir yenilgiyle son bulmasının ardından eski sözler yeniden dolaşıma girdi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin 2021 yılındaki iddialı sözleri de yeniden gündeme geldi. İnce'nin "Atatürk gelse Anıtkabir'den CHP'de kurultay kazanamaz" diyen İnce'ye CHP'liler "Ne oldu: Bak kazandı" göndermeleri yaptı.

CHP'de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir oy farkıyla genel başkanlık koltuğundan devirmesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce defterini açtırdı. İnce, 2021 yılında katıldığı canlı yayında, "Atatürk kalksa gelse Anıtkabir'den CHP'de kurultay kazanamaz, mümkün değil" demişti. 

Buket Aydın ile Koltuk programına konuk olan İnce, "CHP'nin iktidar olmasını çok isterim" deyip eklemişti: "Parti ile sıkıntım yok benim. Parti içi mücadele kanalları kapalı. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmesinin ardından Muharrem İnce'nin sözleri bir kez daha gündem oldu. Muharrem İnce'nin CHP liderliğine 2 kez aday olup kaybettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, "Ne oldu, hani kazanılamazdı" diye sordu. 

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