Ali Mahir Başarır sahnede coştu! Mustafa Varank öyle bir şey dedi ki...

CHP kurultayında ikinci tur oylama resmen açıklanmasan sonucu öğrenen CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, koşarak sahneye gelip önüne gelene sarıldı. Eski bakan Mustafa Varank, o anların videosunu "Mahmut Tanal'dan bir daha yumruk yemeyeceğini öğrenince Ali Mahir Başarır..." notuyla paylaştı.

CHP'nin 38. Kurultayı'nda ikinci tur oyları sayılırken, Özgün Özel ekibinden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sonuçları açıklanmadan öğrendi ve koşarak sahneye fırladı. Sevinç içinde önce Veli Ağbaba'ya sarılıp hızlı hızlı sarstı, ardından da önüne gelene sarıldı. Başarır'ın sevinç anları ekrana gelirken spikerin "Birşeyler oluyor orada" sözleri dikkat çekti.

Mustafa Varank: Mahmut Tanal'dan bir daha yumruk...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sevinç gösterisi kısa zamanda sosyal medyayı sallarken, o görüntülere en çarpıcı yorumu Sanayi eski Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank o görüntüyü, "Mahmut Tanal'dan bir daha yumruk yemeyeceğini öğrenince Ali Mahir Başarır..." notuyla paylaştı.

Ali Mahir Başarır ile CHP Milletvekili ve Kılıçdaroğlu destekçisi Mahmut Tanal, Meclis'te Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplanması konusunda kavga etmiş, Mahmut Tanal Ali Mahir Başarır'ı yumruklamıştı.