Görüntüledikleri ayı bir anda üzerlerine gelince büyük panik yaşadılar korku dolu anlar kamerada

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bahçeye giren saldırgan ayı ağaçları parçalamaya çalıştı. Vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırdıkları ayının kendilerine saldırmaya çalışması üzerine büyük panik yaşadı.

Olay, Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Yenidemirciler köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir bahçeye giren ayı ile karşılaşan vatandaşlar, "koca oğlan" diye bağırarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ağaçları parçalamaya çalışan ayı bir süre sonra kendisine bağıran vatandaşlara doğru koşmaya başladı. Kendilerine saldırmak isteyen ayının koştuğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, ayının bahçedeki ağaçları parçalamaya çalıştığı anlar yer alıyor. Vatandaşlar ise "koca oğlan" diye seslendikleri ayının bir süre sonra kendilerine doğru koştuğunu görünce panik yaşıyor.