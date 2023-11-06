Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi.
Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi.
Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.