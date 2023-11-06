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Görüntüler İstanbul'dan! Mc Donald's şubesinde "Fare" ile protesto: "Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin"

İstanbul'da bir şahsın Mc Donald's şubesine giderek bir kutu dolusu fare bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde şahsın, "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin." dediği duyuldu. Benzer olay geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken saldırılara Türkiye'deki vatandaşlardan da tepki yağıyor. Bazı vatandaşlar tepkilerini farklı şekillerde dile getirirken son olarak bir kişinin İstanbul'da kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

Söz konusu görüntülerde ABD merkezli fastfood zinciri Mc Donald's'ın İstanbul'daki bir şubesine gelen şahsın bir kutunun içindeki fareleri şubenin içine attığı görüldü. Görüntülerin kaydedildiği o anlarda şahsın, "Sizler müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin." dediği duyuldu.

"Müslüman olacaksınız bir de"

Kameralara yansıyan o anlarda şahıs, "Fare yiyin fare. Müslüman olacaksınız bir de. Akşama kadar bomba yağıyor orada." ifadelerini kullandı. Görüntülerde şahsın sonrasında şubeden çıktığı görüldü.

Benzer olay geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yaşandı. Filistin destekçisi kişi, Londra'daki McDonald's şubesine, içerisinde müşteriler varken, Filistin renklerine boyadığı fareleri içeriye döktü. Müşteriler panikle kaçıştı.

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