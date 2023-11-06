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Bursa'da 'sevgilime yazdın' dayağı! Metruk binaya götürülen genç darp edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da ‘Sevgilime yazdın’ diyerek bir genci darp eden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs metruk binaya götürdükleri bir genci ‘Sevgilime yazdın’ diyerek darp etmeye başladı.

Darp edilen genç ‘Suratıma vurmayın’ dese de darp edenler dinlemedi. Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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