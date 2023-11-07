Gazzeliler sürgün ediliyor görüntüleri İsrail ordusu paylaştı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcire zorlanan bir grup Filistinliye ait olduğu ileri sürülen bir görüntü yayımladı. Siviller, kontrolü İsrail Ordusu’nun elinde olan Selahaddin Caddesi'nden Gazze’nin güneyine ulaşmaya çalışıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün belirlenen saatler (10.00-14.00) arasında Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişleri için "tahliye koridorunun" yeniden açıldığı öne sürüldü.

Açıklamayla birlikte tehcire zorlanan onlarca Filistinliye ait olduğu ileri sürülen bir de görüntü paylaşıldı. Görüntüde, ellerinde beyaz bayrak olan Filistinlilerin yakında İsrail tankının konuşlandığı bir yoldan yaya olarak ilerlediği görülüyor.

Eller havada

Görüntüde, Filistinlilerin birçoğunun elleri havada olarak yürümesi dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinden tepki: İsrail ordusu psikolojik harekat yürütüyor

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden söz konusu görüntülere tepki geldi.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun psikolojik bir harekat yürüttüğü vurgulanarak yayınlanan videonun dolaşıma sokulmasına ve yayınlanmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "İşgal ordusu, güneye gitmek isteyen onlarca vatandaşı bir araya topladı ve çok sayıda kişinin güneye doğru gittiğini göstermek için aşağılayıcı bir şekilde fotoğraflarını çekti." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki sivillerin güneye geçişi, yolların İsrail bombardımanında tahrip olması nedeniyle zorlaşıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yolların büyük bir kısmının tahrip olması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin bölgenin güneyine geçişleri oldukça zor.

Tahliyeler için açıldığı savunulan koridordaki yolun yaklaşık 2 kilometrelik kısmı İsrail saldırıları nedeniyle ağır hasar almış durumda ve araç geçişi neredeyse imkansız.

İsrail saldırılarında koridordaki yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmek isteyen siviller, burayı yürüyerek geçmek zorunda kalıyor.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaşlı, kadın ve çocuklar için bu yolculuk yaya olmaları nedeniyle daha da zor hale geliyor.

İsrail'in tamamen kuşattığını duyurduğu Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinli sivilin bulunduğu belirtiliyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 70'i yerlerinden edildi.