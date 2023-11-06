Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener canlı yayında kavga etti! "Korkma Ali Koç Ailesi’nden Erdem..."

BEYAZ TV'nin kavgalarıyla ünlü Derin Futbol programında bu sefer de Rasim Ozan Kütahyalı ile programın moderatörü Ertem Şener Birbirine girdi. ROK, "Her ne kadar Koç ailesinin siyasi gücü kalmasa da.." deyince Ertem Şener uyardı. Bunun üzerine ROK, "Korkma bu kadar Ali Koç Ailesi'nden" dedi. Bu söz üzerine Ertem Şener deliye döndü. Ahmet Çakar, "Rasim kendi iyiliğin için bu programı terk et" deyince sinirler daha da gerildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programda Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener arasında kavga çıktı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşurken, moderatör Ertem Şener uyardı. Bunun üzerine canlı yayında sert ağız dalaşı yaşandı. ile arasında bir tartışma yaşandı.

ROK'un "Koç ailesinin siyasi bir gücü kalmasa da…" deyince Ertem Şener araya girip, "Konunun hiçbir ilgisi yok siyasetle falan, sen konuyu değerlendir" dedi. Bunun üzerine ROK, "Analiz ediyorum ya! Bir korkma Koç Ailesi’nden" delince Ertem Şener deliye döndü ve "Sen de korkma Erden Timur’dan o zaman! Niye korkuyorsun Erden Timur’dan? Sen şu an Erden Timur’dan korkuyorsun. Bırak bu işleri." dedi. Sonrasında şu diyaloglar yaşandı:

Kim kimden korkmasın!

Rasim Ozan Kütahyalı: Koç ailesinin siyasi bir gücü kalmasa da…

Ertem Şener: Konunun hiçbir ilgisi yok siyasetle falan, sen konuyu değerlendir.

Bir korkma Koç Ailesi’nden

Rasim Ozan Kütahyalı: Analiz ediyorum ya! Bir korkma Koç Ailesi’nden. Bir şey demiyorum ben. Aleyhine bir şey demiyorum.

Ertem Şener: 10 sene öncesine dönmeyelim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Benim Allah’tan başka kimseden korkum yok. Beni bu konuda kendinle karıştırma. Ben burada moderatörüm, siyasetle ilgili hiçbir konumuz yok.

Sen korkma Erdem Timur'dan...

Ertem Şener: Neymiş “Korkma Ali Koç Ailesi’nden.” Sen de korkma Erden Timur’dan o zaman! Niye korkuyorsun Erden Timur’dan? Sen şu an Erden Timur’dan korkuyorsun. Bırak bu işleri.

Rasim Ozan Kütahyalı: Ya Erden Timur’dan niye korkayım? Erden Timur’un en büyük hatası, bu alemden ayrılması lazım. Futbol ailesinden ayrılması lazım Erden Timur’un.

Rasim, programdan çık, senin hayrına olacak!

Ahmet Çakar: Rasim’cim istiyorsan programdan çık, hayrına olacak. Ben Rasim’in programdan ayrılmasını istiyorum. Rasim iyiliğin için programı terk et.

Rasim Ozan Kütahyalı: Ben niye programı terk edeyim?

Ahmet Çakar: Bak seni son kez uyarıyorum.

Ertem Şener: Konunun siyasetle ne ilgisi var? Siyasete girme. Şu konuyu değerlendir.