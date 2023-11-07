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Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"

İSTANBUL Ataşehir'de kaydedilen bir görüntü, "Dükkanının Önüne Park Eden Lüks Araçları Parçalattı" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılınca olay yarattı.

İstanbul Ataşehir'de kaydedildiği öne sürülen bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüde, bir araca vinç tarafından havaya kaldırılarak zarar verildiği anlar yer aldı.

"Dükkanının Önüne Park Eden Lüks Araçları Parçalattı" iddiasıyla paylaşılan videoya çok sayıda yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu iddianın gerçek olmadığını söyledi.

Görüntülerin bir film çekimi sırasında kaydedildiği öne sürülürken, aracın hasarlı ve plakasının sahte olduğu ifade edildi.

Bazıları ise olayın gerçek olduğuna inanarak dükkan sahibinin aracı parçalatmasının haksızlık olduğunu belirtti.

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