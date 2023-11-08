Erdoğan Kılıçdaroğlu ile böyle vedalaştı duygusal anlar Nahya yine gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, son çektiği video ile tekrar gündeme geldi. Nahyabey ismiyle tanınan Yahya, CHP genel başkanlığını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile veda skecini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, bu kez güldürmedi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Nahya, Özgür Özel'e CHP genel başkanlığını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedasını oynadı.

Bankta oturan Erdoğan'ı canlandıran Nahya'nın Kılıçdaroğlu'na "İyi yanlarından bak. Seçim geceleri mesela açarsın televizyonu senin yerine başkalarının yenildiğini görürsün." dediği görülüyor.

Kılıçdaroğlu'na emeklilikte çok boş vaktinin olacağını söyleyen Nahya, "Çok sevdiğin Selahattin'i ziyarete gidersin" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a verdiği desteğe gönderme yapıyor.

"Ben Kemal gidiyorum" sözleriyle birlikte uzaklaşan Kılıçdaroğlu'nun ardından bankta oturan Nayha'nın, derin bir üzüntüyle kala kaldığı anlarla video son buluyor.