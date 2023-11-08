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'Şulemsi' önce kendisiyle ilgili haberlerle dalga geçti sonra 'devletime kurban olsun' dedi

Şulemsi ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk, önce hakkındaki malvarlığıyla ilgili haberlerle dalga geçen bir video paylaştı Ardından da "Olur da bir açığım varsa bilmeden, devletime kurban olsun" dedi.

Dilan Polat, Engin Polat, aileleri ve beraberlerindeki isimlerin dahil olduğu 12 kişinin tutuklanması sonrası sosyal medya fenomenleri gündem oldu. Son olarak 'Şulemsi' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk gündeme geldi. 

Kendi giyim markasından tutun da güzellik salonlarına kadar pek çok işletmeye sahip olan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan'da alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla dikkat çekmişti. 

26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk’ün 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edilmişti. Şulemsi, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile bu haberleri 'ti'ye aldı.

İddialar üzerine Şule Kayatürk, gizlediği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben her şeyimle dikkat ediyorum ticaretime. Olur da bir açığım varsa bilmeden, devletime kurban olsun" dedi.

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