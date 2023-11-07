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Sosyal medya ayağa kalktı! İki küçük çocuğu nişanladılar! Çizgi film karakterli tişört olay...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Bu kez küçük yaştaki iki çocuk için kız isteme töreni yapıldı. İki çocuğun yanyana oturduğu kız isteme töreni ikilinin dans ettiği görüntülerle devam etti. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra olaya tepkilerde gecikmedi.

Sosyal medyada bir kız isteme töreninden çekilerek paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Evde düzenlendiği tahmin edilen bir kız isteme töreni sosyal medyanın bir anda gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kız ve erkek çocuğunun kız isteme törenindeki anlara yorum yağdı.

Erkek çocuğu kendisine sunulan kahvesini içerken kızın yanında oturarak sabırla beklediği görüldü. Görüntüler kız isteme törenine katılanları çocukların çevresini sararak dans ettikleri anların paylaşılmasıyla sona erdi.

Sosyal medya ayağa kalktı

Söz konusu görüntüler sosyal medyanın tepkisi çekti ve çocuğu kullanıcı tarafından "çocuk istismarı" olarak nitelendirildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kız isteme törenindeki çocukların kıyafetlerini de dikkat çekerek, "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaç yaşındalar daha. Okumaları gerekirken bu çok acı bir manzara" yorumunu ekledi.

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