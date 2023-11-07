Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyuna saldırı anı kamerada
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.
Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan söz konusu örgüt, 5 Kasım'da Mahmud Abbas yönetimine tehditte bulunmuştu.
"Ebu Cendel'in Çocukları", Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
Örgüt, "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir." açıklaması yapmıştı.