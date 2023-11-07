BIST 7.876
DOLAR 28,50
EURO 30,43
ALTIN 1.800,72
GÜNCEL

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyuna saldırı anı kamerada

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.

Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Filistin hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden oluşan söz konusu örgüt, 5 Kasım'da Mahmud Abbas yönetimine tehditte bulunmuştu.

"Ebu Cendel'in Çocukları", Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.

Örgüt, "Başkan Abbas'a İsrail'e karşı somut adımlar atması için 24 saat zaman tanıyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçleri itaatsizlik yapıp emirlere karşı gelecektir." açıklaması yapmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir'den Coca Cola protestosuna tepki
Cüneyt Özdemir'den Coca Cola protestosuna tepki
Gazzeliler sürgün ediliyor görüntüleri İsrail ordusu paylaştı
Gazzeliler sürgün ediliyor görüntüleri İsrail ordusu paylaştı
Sosyal medya ayağa kalktı! İki küçük çocuğu nişanladılar! Çizgi film karakterli tişört olay...
Sosyal medya ayağa kalktı! İki küçük çocuğu nişanladılar! Çizgi film karakterli tişört olay...
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"
Ataşehir'de olay yaratan görüntü: "Dükkanının önüne park eden lüks araçları parçalattı"
İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada: Dövdüğü şahıs tarafından silahla vuruldu
İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada: Dövdüğü şahıs tarafından silahla vuruldu
İstanbul’da sokaktan poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
İstanbul’da sokaktan poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 kişi gözaltında
66 ilde 'Mercek' operasyonu: 715 kişi gözaltında
Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener canlı yayında kavga etti! "Korkma Ali Koç Ailesi’nden Ertem..."
Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener canlı yayında kavga etti! "Korkma Ali Koç Ailesi’nden Ertem..."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in kendisini öpmesini böyle engelledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in kendisini öpmesini böyle engelledi
Görüntüler İstanbul'dan! Mc Donald's şubesinde "Fare" ile protesto: "Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin"
Görüntüler İstanbul'dan! Mc Donald's şubesinde "Fare" ile protesto: "Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin"
İki bacağını kaybeden Gazzeli kız yürek sızlattı! 'Gelecek diye bir şey yok'
İki bacağını kaybeden Gazzeli kız yürek sızlattı! 'Gelecek diye bir şey yok'
Bursa'da 'sevgilime yazdın' dayağı! Metruk binaya götürülen genç darp edildi
Bursa'da 'sevgilime yazdın' dayağı! Metruk binaya götürülen genç darp edildi