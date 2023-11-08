İstanbul'da bir öğretmen, öğrencisini kitapla dövdü diğer öğrenciler gizlice kameraya aldı

İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesindeki bir lisede öğretmen, öğrencisine şiddet uyguladı. Öğretmenin öğrencisini kitapla dövdüğü anlar diğer öğrencileri tarafından gizlice kaydedildi. O görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir meslek lisesinde ders esnasında öğretmen olduğu düşünülen bir şahıs öğrencisini kitapla kafasına defalarca vurarak darp etti. Olayın öncesinin ve nedeninin henüz bilinmediği görüntülerde, öğretmenin çok sinirli bir tavırla lise öğrencisini darp ettiği görülüyor.

"Hocam" diyerek öğretmeninin durmasını sağlamaya çalışan öğrenciye öğretmen, "Hocam dedikçe yine vuracağım" diye cevap veriyor. Diğer öğrencilerinin gizlice cep telefonu ile videoya aldığı olayın görüntüleri sosyal medyaya düştü. O görüntüler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.