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7. katın penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti, o anlar kamerada

SAMSUN'da 7. katın penceresinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseli Hıdır (75) 7. katın penceresinden düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçerken kadının düştüğünü gören Karadeniz Yaşam Hakkı Derneği Başkanı Hümeyra Ulubay, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadığını söyledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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