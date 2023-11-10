"Aaaa İmamoğlu..." Koşa koşa geldi, çocukların fotoğrafına habersiz girdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe Sarayı’na gelen çocuklara sürpriz yaptı. Koşarak çocukların fotoğraf karesine giren çocuklar arkalarını dönünce onu gördü ve büyük şaşkınlık yaşadı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı’na gelen küçük çocuklara ilginç bir sürpriz yaptı.

Çocukların fotoğraf çekildiğini gören İmamoğlu onların arkasına geçerek poz verdi. Son anda İBB Başkanını gören çocuklar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Aaaaa İmamoğlu" diye çığlık attı.

İmamoğlu, geldiği gibi koşarak çocukların şanından ayrıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.