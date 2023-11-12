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Celal Şengör'den, Hakan Fidan'a övgüler! Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...

Prof. Dr. Celal Şengör, TV100'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı öve öve bitiremedi. Celal Şengör ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hakan Fidan'la ilgili de bir uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Celal Şengör TV100 ekranlarında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Celal Şengör'ün konuşmaları esnasında eski MİT Müsteşarı, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Bana 'asker diye seviyorsun' demeyin!

Celal Şengör, Hakan Fidan ile daha önce tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederken "Hakan Fidan, fevkalade genel kültürü geniş şahane bir adamdır. Bana 'asker olduğu için seviyorsun" demeyin" dedi.

Hakan Fidan muhteşem, çok hoşuma gidiyor

Bunun üzerine Candaş Tolga Işık, "Sanki biraz öyle" dedi. Bunun üzerine Celal Şengör, "Hakan Fidan muhteşem, benim çok hoşuma gidiyor. Genel kültürü fevkalade" diye konuştu.

Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...

Celal Şengör ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakan fidan konusunda bir de öneride bulundu: "Ben Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam, Hakan Fidan'dan gelmeyen hiçbir şeyi söylemem... "

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