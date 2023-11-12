Dilan Polat ve Engin Polat'ın park kavgasının yeni görüntüleri! Yumruk atıp saldırmış

4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat’ın Çekmeköy’deki doğum günü partisinde komşularıyla yaşadığı park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Polat’ın komşusuna yumruk atarak darp ettiği ve yakınlarıyla birlikte adama saldırdıkları görülüyor.

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Çekmeköy’de doğum günü partisinde yaşanan komşu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Engin Polat’ın komşusuna sert bir şekilde yumruk attığı, ardından Polat’ın yakınlarının da adama hep birden saldırdığı görülüyor. Sonra da Engin Polat’ı yakınlarının sarılarak eve soktukları görülüyor. Yaşanan olay nedeniyle sokakta dakikalarca hareketlilik olduğu görülüyor.