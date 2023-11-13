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Kahramanmaraş'ta depremzede çocukların yüzü güldü Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Yayın Dairesi başkanlığı tarafından deprem bölgesinde düzenlenen ara etkinlikleri 11 Kasım'da başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığı bölgede öğrencileri sevindirdi.

Öğrencilere bayram yaşatan ara etkinliklerin 17 Kasım'a kadar süreceği belirtilirken, eğlencenin ilk adresi Kahramanmaraş oldu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Her şey, çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için" ifadelerine yer verdi.

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