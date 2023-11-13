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6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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