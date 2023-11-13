Yürü, aynı yatakta yatmaya gidiyoruz! Bir kadın, erkek arkadaşına saldırdı: O anlar kamerada

ESENYURT'ta sevgilisine, başka bir kadının mesaj attığını gören kadın ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı.

O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadının erkek arkadaşını küfürler yağdırarak eve götürmek üzere çekiştirdiği görüldü.

Kadının küfürleri dışında "Seni istiyorum, gel hadi eve. Yürü, aynı yatakta yatmaya gidiyoruz" dediği de duyuldu.

Videoya sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar da dikkat çekti. Birisi kadının erkek arkadaşının başına şiddetli vurduğu anı işaret ederek "En sonda ulti attı abla" dedi. Bir başka kullanıcı ise kadının hararetli tavırlarına gönderme yaparak "Ablanın dişi enerji şaka mı?" diye sordu.