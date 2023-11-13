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HÜDA PAR’ın Hamas üniformalı mitingi Özdağ'dan suç duyurusu

HÜDA PAR, Batman’da Hamas’ın askeri üniformalarıyla miting düzenledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ‘suç’ diyerek savcıları göreve çağırdı.

Turgut Özal Bulvarı Yıldız Camii önünde, HÜDA PAR öncülüğünde ‘Aksa Tufanı’na Destek mitingi düzenlendi. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı ve 2 ayrı noktadan girişlerin yapıldığı alanda mitinge katılanlar, Filistin bayrakları açarak, sık sık “Filistin’e selam direnişe devam” sloganları attı.

Bazı kişiler de Filistin’de yaşanan saldırıların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HAMAS Alimler Birliği Dış Ülkeler Sorumlusu Nevvaf Tekruri, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’nın askeri üniformalarını giyen gençlerle birlikte sahneye çıktı. 

Yapıcıoğlu mitingde “Bu kavga, savaş ve dava hepimizindir. Mahmut Abbas’ı ve avanelerini Filistin halkının tek meşru temsilcisini ilan ettiler. Yazıklar olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Siyonist işgal rejimini devlet olarak tanımaktan geri adım atamıyorsanız bari şu soykırım duruncaya kadar ilişkilerinizi kesemez misiniz?” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HÜDA PAR’in mitinginde Hamas’ın askeri kanadının kıyafetleriyle gençlerin sahne almasına tepki gösterdi. Özdağ, “HÜDA-PAR mitinginde yapılan suç. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

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