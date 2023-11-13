Sokakta çıplak halde gezerek 'mehdi' olduğunu iddia etti! Görüntüler Kayseri'de kaydedildi

Kayseri'de mehdi olduğunu öne süren bir kişi ''Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrım'' diye bağırarak sokakta çırılçıplak gezdi. Yaşanan olay saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan olayda kendisinin mehdi olduğunu iddia eden vatandaş, kıyafetlerini çıkartarak sokak ortasında çırılçıplak dolaşmaya başladı.

Kendisini izleyen vatandaşlara mehdi olduğunu öne sürerek çağrıda bulunan çıplak vatandaş "Ben mehdiyim, ben mehdiyim, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Bu size son çağrı. Allah'ın rızası için sizden peşime düşüp gelmenizi istiyorum. Burada benim nefis olarak istediğim bir şey varsa Allah benim burada canımı alsın. Tek istediğim bu" dedi.