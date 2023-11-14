Bozayıyı bu sefer ağzıyla besledi

BİTLİS'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaş, aracına yaklaşan bozayıyı ağzıyla besledi.

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli hayvan sever, aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi. Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri bozayıya yedirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.