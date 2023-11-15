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İstanbul'da bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yaptı! O sapık yakalandı

İSTANBUL trafiğinde bisikletli bir kadını takip ettiği öne sürülen sürücünün, seyir halindeyken kendini tatmin ettiği görüntüler infiale yol açtı. Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Kartal sahil yolunda, bir otomobil sürücüsünün takip ettiği bisikletli kadına, cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen 55 yaşındaki E.N.K. gözaltına alındı.

Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti. Şüpheli hakkında "hayasızca hareket, cinsel taciz" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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