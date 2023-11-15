Mete Yarar ile Dursun Çiçek canlı yayında birbirine girdi çok sert Hamas kapışması

Güvenlik uzmanı Mete Yarar ile CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek arasında canlı yayında Hamas tartışması yaşandı. Çiçek'in Hamas'ın da terör eylemleri yaptığını söylemesine Yarar, sert tepki gösterdi.

TV100 ekranlarında canlı yayınlanan "Başak Şengül ile doğru yorum" programında İsrail'in Gazze saldırıları konuşuldu.

Programda konuklardan Mete Yarar, İsrail'in terör suçları işlediğini anlatırken CHP'li eski vekil Çiçek'in "hepsini insanlık cinayeti olarak görüyorum" sözü tartışmanın fitilini ateşledi.

Yarar, "Arada fark şu. Siz adamı terörize edecek binlerce hareket yapıyorsunuz. Binlerce hareket içerisinde yapılan bir hareketi terörizm olarak değerlendiriyorsunuz. Aradaki farkım bu" sözleriyle itiraz etti. İkili arasındaki tartışma uzun süre devam etti.