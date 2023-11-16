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POLİTİKA

Sırrı Süreyya Önder, Mahmut Tanal'a fena kapak yaptı! 'Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te Şanlıurfa'nın sorunlarının nasıl çözüleceğini kendisine soran CHP'li Mahmut Tanal'a öyle bir cevap verdi ki Meclis kahkahadan yıkıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Urfa'nın sorunlarını anlatıp Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Şanlıurfalılar size sormamı istedi. Şanlıurfa'nın sorunları nasıl çözülecek" diye sordu. Önder'in verdiği "Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış" yanıtı vekilleri güldürdü. Genel Kurul’un dünkü oturumunda yaşanan diyalog şu şekilde:

Mahmut Tanal: Değerli Başkanım, Şanlıurfalılar bana özellikle diyorlar ki “Meclis Başkanı’na şu soruyu sorar mısınız”, şimdi onlar adına bu sorularımı size soruyorum. Şanlıurfa’nın sorunla rı: İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerinin sorunu var, elektrik sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme suyu sorunu var, Suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı, çöp, toplama, kanalizasyon sorunu var, tarımsal sulama sorunu var, uyuşturucu sorunu var, afete hazırlık sorunları var, iş bilmez yöneticilerin sorunları var. Siz Meclis Başkanvekilim olarak Şanlıurfalılara bir mesaj verir misiniz, bu sorunlar nasıl çözülecek?

Sırrı Süreyya Önder: Vereyim Sayın Tanal. Sizi ve bütün Urfalı hemşehrilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış.

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