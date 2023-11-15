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Esenyurt'ta onlarca yatağın ve ranzanın çıktığı binayı gören vatandaşlar şok oldu

ESENYURT'ta yabancı uyruklu şahıslara pansiyon olan bina 2 kez polis baskınına uğradı. Son baskından sonra içerideki eşyalar bina sahibi tarafından camlardan sokağa atılarak ilginç bir şekilde sokağa bırakıldı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde dün yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta bulunan 4 katlı bina sahibi tarafından düzensiz göçmenlere pansiyon olarak kiralandı. Sokak sakinlerinin de ihbarı üzerine aynı binaya 2 kez polis baskını düzenledi.

Baskın sonrası göçmenler gözaltına alındı. Son baskından sonra bina içerisindeki eşyalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı. Sokakta çöp gibi duran malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinleri ise binanın bu şekilde kullanılmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Sokak sakinlerinden Mehmet Çelik yaşanan olayları anlatarak, “Burası bir vatandaşa ait yabancı vatandaşlara kiraya veriyor. Polis baskınından sonra 2 kişi gelerek bu binayı komple boşalttı. Bina da kötü şeyler olduğu söylendi. Burası 4 katlı bir bina komple yabancılara kiralanmış.100 yataklı bir barınma yeri yapılmış kamera sistemi ile donatılmış. Gelen giden geceleri geliyordu. Bu kadar eşyanın nasıl geldiğini de fark etmedik. Hayret ettik bu kadar eşya ne zaman nasıl geldi. Bina yeni yapılmıştı. Sıfır binadan 4-5 kamyon çöp çıktı. Mahalleli olarak rahatsızız aileler yaşıyor." dedi.

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