Bombardımandan sağ kurtulan kadın anlattı Bakan Fahrettin Koca dinledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzelilere sağlık yardımını görüşmek üzere gittiği Mısır'da hastane ziyareti gerçekleştirdi. İsrail bombardımanından sağ kurtulanları ziyaret eden Bakan Koca'ya Filistinli bir kadın, yaşadıklarını anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi’nde bulunan hastaları ziyaret etti.
Bakan Koca, burada Gazze'de İsrail bombardımanından sağ kurtulan Filistinli kadını dinledi.