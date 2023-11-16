Ne yaptın sen Buket Aydın? 'Kara para aklama sektörü oldu' denilen işe girdi!

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlerin kara para aklamak için güzellik merkezi açtıkları iddialarının konuşulduğu günlerde haber spikeri Buket Aydın, güzellik merkezi açtığını duyurdu.

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını paylaştığı bir video ile duyurdu. Buket Aydın'ın zamanlaması 'ne yaptın sen Buket Aydın" dedirtti.

Bebek kordonu kanı enjekte ettireceğim

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, açtığı güzellik merkezinin tanıtımını yaptı.

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Dilan Polat'la Dubai seyahatine çıkan fenomenlerin hepsi güzellik sektörün girip ani zenginleşti. Silivri Cezaevi'ne konulan Dilan Polat'tan sonra o fenomenler de merek altında.

Fenomenlerin gözde mesleği!

Sosyal medya fenomenliğinden güzellik merkezleri zinciri patronluğuna yürüyen Dilan Polat'ın "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından şimdilerde Polat'la birlikte güzellik merkezi sektörüne giren diğer fenomenler gündemde. Fenomenlerin, bu merkezler aracılığıyla kara para aklama işinde kullanıldıkları konuşuluyor.