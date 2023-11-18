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POLİTİKA

Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısında " İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan,"İsrail hastaneleri vurmuyor mu? Vuruyor. Camileri ve Kiliseleri yok etmedi mi? Etti. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım da siz bir Hristiyan olarak niye susuyorsunuz? Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, konuşmalarını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sen bundan rahatsız olmuyor musun?"

Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinli'yi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

"Niye tavır koymuyorsunuz"
Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için musevi, hristiyan, müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir.

Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim"

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