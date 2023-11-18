İsrail askeri cami girişine el bombası bırakıp o anları kayda aldırdı sosyal medyada paylaştı
Batı Şeria'da işgalci İsrail askeri, sabah ezanı okunduğu sırada cami girişine el bombası attı. O anları kaydettiren askerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail'in 7 Ekim sonrası Batı Şeria'daki saldırıları Gazze'deki katliamlarla yarışır hale geldi.
İsrail askerleri teröristler gibi hareket ederken, utanmazlıklarını da sosyal medyada sergiliyorlar.
Batı Şeria'da işgalci İsrail askeri, sabah ezanı okunduğu sırada cami girişine el bombası attı. O anları da kaydettirip sosyal medyada yayınladı.
İsrail güçleri dün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Batı Şeria'da 212 Filistinli öldü
Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.