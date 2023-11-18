BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
DÜNYA

İsrail askeri cami girişine el bombası bırakıp o anları kayda aldırdı sosyal medyada paylaştı

Batı Şeria'da işgalci İsrail askeri, sabah ezanı okunduğu sırada cami girişine el bombası attı. O anları kaydettiren askerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Batı Şeria'daki saldırıları Gazze'deki katliamlarla yarışır hale geldi.

İsrail askerleri teröristler gibi hareket ederken, utanmazlıklarını da sosyal medyada sergiliyorlar. 

Batı Şeria'da işgalci İsrail askeri, sabah ezanı okunduğu sırada cami girişine el bombası attı. O anları da kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

İsrail güçleri dün, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'da 212 Filistinli öldü

Öldürülen Filistinlilerle birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
Küçükçekmece'de meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama anı kamerada
Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü!
Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü!
Kurye lüks siteye girdi kısa yolu tercih etti farketmeyince olanlar oldu
Kurye lüks siteye girdi kısa yolu tercih etti farketmeyince olanlar oldu
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı! Kamera kırıldı
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı! Kamera kırıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon! Bin 127 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon! Bin 127 şüpheli yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı
İstanbul Esenyurt'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı
Genç kadına plajda yıldırım isabet etti! Korkunç ölüm kamerada
Genç kadına plajda yıldırım isabet etti! Korkunç ölüm kamerada
Ne yaptın sen Buket Aydın? 'Kara para aklama sektörü oldu' denilen işe girdi!
Ne yaptın sen Buket Aydın? 'Kara para aklama sektörü oldu' denilen işe girdi!
Dini değerlere, Filistinli bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs serbest kaldı
Dini değerlere, Filistinli bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden şahıs serbest kaldı