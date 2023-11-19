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 İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı başladı! Taksim beyaza büründü! İşte görüntüleri...

İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Taksim Meydanı, Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

 İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, bir çok ilçede görüldü. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağa sola kaçışırken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

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