Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parlamentoda Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Erdoğan, tüm batı dünyası ile haçlı emperyalist yapının birlikte olduğunu söyledi. Erdoğan, dünkü Almanya ziyaretinde de bu birlikteliği gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas'ta Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, "13 bin insan İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz?" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "İsrail'in elindeki 10 bine yakın rehine ne olacak? Almanya olarak siz onları verme adımını atın biz de Hamas'ın elindekileri alma gayretine girelim. Var mısınız buna?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Türk köylerini bombaladı" diyen soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı iftira diline sarıldı.

Erdoğan, Özel'e ismini vermeden sert çıktı. Erdoğan, "Parlamentoda bakıyorsunuz, bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Şimdi bunlara cevabı verecek olan biziz. Neyle vereceğiz? duruşumuzla vereceğiz. Haddini bildireceğiz. Zira bu parlamentonun altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz, olmamalı" diye konuştu.