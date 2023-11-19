Mert Armağan 'Filistinlilerin ülkemize getirilmesini ister misiniz?" diye sordu. Aldığı cevaplar üzerine çıldırdı

Sosyal medya yayıncısı Mert Armağan, sokağa çıktı vatandaşlara "Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesini ister misiniz?" diye sordu. Aldığı cevaplara üzülen Mert Armağan, Gazze'de katliam yaşanırken ikiyüzlülük yapan, halen Starbucks'a gidip kahve fotoğrafı paylaşanlara "Siz şerefsizsiniz, namussuzsunuz, ahlaksızsınız..." diye saydırdı.

Mert Armağan, sokağa çıkıp vatandaşlara İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü sordu. Konuşanların tamamına yakını İsrail zulmüne tepki gösterirken, "Gazze'deki Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesini ister misiniz?" sorusuna ise katılımcıların çoğunluğu "İstemeyiz, zaten yeterince yabancı sığınmacı var ülkemizde" diye karşı çıktı.

Kendi Youtube kanalı "Kanal Türkiye'de yayınlar yapan Mert Armağan, vatandaştan gelen cevaplar üzerine çok sinirlendi. Armağan, halen Starbucks'a gidip kahve içen ve bunun fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşanlara "Siz şerefsizsiniz, namussuzsunuz, ahlaksızsınız..." diye saydırdı. İşte o röportaj ve Mert Armağan'ın tepkisi...