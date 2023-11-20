Ayasofya'nın kedisini 'Seni Yaradan'a gurban alıyım' diye seven dede bulundu! Beni maskara yaptılar...

AYASOFYA camisinde gezinen kediyi "Sen buralara nerden girdin? Yaradana kurban olayım" diye seven Ahmet amca bulundu. Ahmet Amca, kendisinin bir yıldır maskaraya çevrilmesinden yakındı.

Türkiye o görüntüleri konuşmuştu. Ayasofya Camisi'nin içinde gezinen kediyi seven yaşlı bir adam, "Sen buralara nereden girdin. Yaradana kurban olayım. Seni yaradan ne tatlı yaratmış" dedi.

O anlar camideki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. O günden sonra videonun birçok versiyonu çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Videodaki o yaşlı adam ortaya çıktı. İsminin Ahmet olduğunu söyleyen yaşlı adam, "Bu sene beni maskara ettiler. Ayasofya'da bir kedi sevdim. Beni görüp tanıyan herkes Ahmet Emmi bu kediyi nerede sevdin?" diye soruyor" dedi.