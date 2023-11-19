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'Öldükten sonra yakılmak istiyorum' demişti... Metin Uca'nın cenaze namazında olay çıktı

Gazeteci ve oyuncu Metin Uca, vasiyeti de gündem olmuştu. "İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum" sözleri yeniden gündeme gelen Metin Uca için Ankara'da gerçekleştirilen cenaze töreni sırasında tepki çeken anlar yaşandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi sırasında şah damarının tıkalı olduğu belirlenen ve yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Metin Uca'nın, "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" sözleri gündem olmuştu.

Cenazeden kovuldular

Metin Uca'nın naaşı yapılan törenden sonra cenaze namazı için camiye getirildi. Cenaze namazı sırasında iki kişi tepki çeken anlara imza attı. İmamın namazı kıldırmaya başladığı anda "Hocam" diyerek seslenen kişi devamında "Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi..." diyerek protesto edince büyük tepki çekti. Metin Uca'nın sevenleri bu kişiye tepki göstererek cenazeden kovdu.

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