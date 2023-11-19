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Rasim Ozan Kütahyalı 'Ergenekon'u çökerttik' dedi! Emekli general Ahmet Yavuz ''O.Ç' diye tepki gösterdi

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir yayında "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" dedi. Balyoz operasyonları kapsamında tutuklu kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Operasyon çocuğu (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube’da katıldığı programda "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" dedi. ROK'a, Balyoz sürecinde tutuklu yargılanan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'dan sert tepki geldi.

'Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler'

Kütahyalı’nın bu sözlerine X hesabından tepki gösteren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!” diye yazdı.

Rasim Ozan o programda ne demişti?

ROK o programda ne dedi? Kütahyalı, Flu TV'de katıldığı programda Taraf gazetesinde yazarlık yaptığı süreçte “vesayeti temizleme” operasyonu yaptıklarını idda etmiş ve şunları söylemişti: 2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı. Ya zaten Ergenekoncular bugün iktidar yahu.

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