Rasim Ozan Kütahyalı 'Ergenekon'u çökerttik' dedi! Emekli general Ahmet Yavuz ''O.Ç' diye tepki gösterdi

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir yayında "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" dedi. Balyoz operasyonları kapsamında tutuklu kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Operasyon çocuğu (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube’da katıldığı programda "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim" dedi. ROK'a, Balyoz sürecinde tutuklu yargılanan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'dan sert tepki geldi.

'Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler'

Kütahyalı’nın bu sözlerine X hesabından tepki gösteren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Karı-koca operasyon çocuğu (OÇ) idiler! Kumpaslardaki rollerini açıklamış. OÇ olmak böyle bir şeydir: Kendi ordusuna kurulan kumpasın aktörü olmak ve bununla övünmek! Tam OÇ!” diye yazdı.