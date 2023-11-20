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İzmir'de aracını yol ortasına bırakan şahıs başına tabanca dayadı

İZMİR'in Konak ilçesinde bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı. Ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsı çok sayıda polis ekiplerinin ikna çabaları sürüyor.

İzmir’in Konak ilçesinde bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı. Ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsı çok sayıda polis ekiplerinin ikna çabaları sürüyor.

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