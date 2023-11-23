MHP'li Levent Bülbül HEDEP'li vekilin iddiasına böyle ayar verdi TBMM'de oturuma ara verildi

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın güvenlik güçlerinin çocukları istismar ettiği iddiasına tepki göstererek, "Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz. Yiğitseniz bununla alakalı bir kelime sarf edersiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HEDEP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın, "bir ilçede bir kaç yıl içerisinde bazı korucu ve uzman çavuşlar tarafından aynı sistematik yöntemle çocukların istismar edildiği" yönündeki iddiası üzerine, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, seçmece birtakım beyanlarla devleti töhmet altında bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Bülbül, "Orada korucu kardeşlerimizin, uzman çavuşlarımızın sistemli bir şekilde yaptıkları bir şey vardır; o da teröre kan kusturmaktır." dedi.

Bunun üzerine HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bir araştırma komisyonu kurarak yargıya intikal etmiş benzer olayların araştırılmasını önerdi.

Söylenenlerin bir iftira olduğunu vurgulayan Bülbül, "Devlet bunu sistematik hale getirecek, orada Kürt kökenli kardeşlerimiz buna sessiz kalacak; dünya yerinden oynar. Kimse kimsenin namusuna, şerefine göz dikemez; burada Türk devleti vardır. Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz. Yiğitseniz bununla alakalı bir kelime sarf edersiniz." diye konuştu.

Bunun üzerine MHP ve HEDEP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.