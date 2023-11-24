Soykırımcı İsrail'in algı operasyonu için çektiği 'Hamas tiyatrosu' kamerada! Fox muhabiri de figüran oldu

Gazze'de soykırım yapan İsrail ve İsrail'e destek verenlerin yürüttüğü algı çalışmaları bu kez Amerikan FOX News kanalının yayınına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi yaka paça tutukladığı, ancak kısa süre sonra serbest bıraktığı görüldü. Serbest kaldıktan sonra üstünü giymeye başlayan kişinin İsrail askeri olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in yürüttüğü sahte propaganda Amerikan FOX News kanalının kamerasına yansıdı. Görüntülerde FOX News muhabiri herkes ayakta olmasına rağmen kendisini bir anda yere atıyor. Daha sonra yayını sürdüren muhabir, İsrail askerlerinin bir kişiyi yakaladığını ve kelepçelediğini ekranlara getiriyor.

Görüntülerde Askerler kelepçelenmiş ve gözleri bağlı halde bir Filistinliyi tutukluyor. Yakalanan kişininse bir Hamas üyesi olduğu söyleniyor. Bu sırada İsrail askerleri gazetecilerin görüntü almasını engelliyor.

Ancak yayın devam ederken kameraman tekrar İsrail askerlerini kayda alıyor. Ve gerçekler ortaya çıkıyor. Kısa süre önce yarı çıplak olan ve kelepçelenen kişinin İsrail askerlerinin yanında üstünü giydiği ve serbest kaldığı görülüyor.

Böylece İsrail askerlerinin yalan söylediği, tutuklanmış gibi yapılan kişinin Hamas üyesi olmadığı ve görüntülerin İsrail'in bir sahte propagandası olduğu anlaşılıyor.

.