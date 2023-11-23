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MEDYA

Ümit Dikbayır ‘taciz’ iddialarına tv100'de yanıt verdi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, tv100'de taciz iddialarına ilişkin "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı.

Yakalanıyorlar. Bu çocuk, özel kalem Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra “biz sana yeniden iş vereceğiz” diyorlar. İsim verirsem Akşener çok mahçup olur" ifadelerine yer verdi.

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