Cübbeli Ahmet Hoca'dan iç savaş uyarısı! Saadettin Ustaosmanoğlu'nun sözleri büyük provokasyonun işareti

İsmailağa cemaatinin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Hamas nasıl Yahûdîye karşı başarılı olduysa biz de ayaklanıp Türk devletini yıkalım' mealinde konuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu sözler büyük bir provokasyonun işareti" deyip, inançlı insanları " Bunun gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın" uyarısı yaptı.

İsmailağa cemaatinin vefat şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas’ın yaptığının benzerini Türkiye’de de yapma çağrısı yaptı. İsmailağa ile bağının kalmadığını açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, bu açıklamalara tepki gösterip, "meâlindeki sözü büyük bir provokasyon işâretidir. Hiçbir Müslümân, özellikle gençler devletin asker ve polisine karşı kıyâm yaparak iç savaş provaları yapmak isteyen bu gibi kimselere aldanmasın" dedi.

'Büyük Doğu Akıncıları' logosuyla yayınlandı

İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sosyal medyaya düşen provokasyon videosu ortalığı karıştırdı. Video, Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği logosuyla sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, Ustaosmanoğlu’nun “Hamas” çağrısı yaptığı sözleri şöyle:

'Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok'

“Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Yaparız, onlar yaptığına göre. Bizim onlardan neyimiz eksik, biz de yaparız. Sadece Büyük Doğu’cular. Fazla adama gerek yok, buradakiler yeter. Hamas’ın kıymetini bilmiyoruz. Adamlar öyle bir şey gösterdi ki bize. Başımızı belaya sokmak için diyorum. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok.”

'Hamas gibi biz de ayaklanıp Türk devletini yıkalım' sözleri...

Saadettin Ustaosmanoğlu’nun skandal çıkışına Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den sert tepki geldi. "Saadettin Ustaosmanoğlu’nun Hamas’ı örnek vererek 'Hamas nasıl Yahûdîye karşı başarılı olduysa biz de ayaklanıp Türk devletini yıkalım' meâlindeki sözü büyük bir provokasyon işâretidir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca şu uyarılarda bulundu:

Hiçbir Müslüman devletin askerine ve polisine karşı ayaklanamaz

- Hiçbir Müslümân, özellikle gençler devletin asker ve polisine karşı kıyâm yaparak iç savaş provaları yapmak isteyen bu gibi kimselere aldanmasın. Değil Müslüman hiçbir akıl sahibi Türk askerini ve polisini Yahûdî ile eş tutan birine prim vermez. “Ustaosmanoğlu” soyadını kullanarak herhangi bir açıklama yapan kişi veya kişilerin Mahmud Efendi Hazretlerimizin akrabâsı olması aslâ kimseyi etkilemesin."

Bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılmayın...

- Zîrâ esâs olan kişinin kimliği değil ne yolda olduğu ve nereye dâvet ettiğidir. Bu konuda canlı yayında yapmış olduğum reddiye konuşması inşâallâh yarın kamuoyuyla paylaşılacaktır. Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın.