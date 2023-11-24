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Maden kazasında ölen mühendis 5 ay önce düğününde eşiyle böyle dans etmiş

SİİRT'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır maden ocağında önceki gece meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın 5 ay önceki düğününün görüntüleri ortaya çıktı.

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde bakır maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın düğününün görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, geçtiğimiz temmuz ayında Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki düğünde genç maden mühendisi Zekayi Can Çalık ile eşi Humay Çalık’ın birlikte dans ettikleri görülüyor.

Arkadaşının yerine vardiya değişimine gitmiş

Mutlu günlerinden kalan düğün vidosunda dans eden çiftleri ölüm ayırırken, mühendis Zekai Can Çalık'ın olayın yaşandığı gün ise bir arkadaşının düğünü nedeniyle onun yerine vardiya değişimine gittiği ve göçüğün meydana geldiği belirtildi.

Çalık çiftinin Ankara'da yaşadığı ve Humay Çalık'ın da Ankara'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Çalık'ın babası Mehmet Çalık (ortada) taziyeleri kabul etti

Cenazesi Giresun'da defnedildi

Çalık'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi. Çalık için Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki Yukarı Ören Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren ve vatandaşlar katıldı.

Cami avlusunda yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Çalık'ın babası Mehmet, annesi Arife ve eşi Hümay Çalık, taziyeleri kabul etti.

Çalık'ın cenazesi, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığına defnedildi.

 "Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok"

Geçmişte kendisinin de Zonguldak'ta kömür madeninde çalıştığını belirten baba Mehmet Çalık, kazanın önüne geçilemez bir durum olduğunu söyledi.

Çalık, "Herhangi bir ihmal varsa tabii ki hakkımızı arayacağız, gerekli mercilere başvuracağız. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Oğlunun Zonguldak'ta dünyaya geldiğini ve maden mühendisi olduğunu dile getiren Çalık, "Bir akşam önce yeğenimle konuştu. Beni de aramıştı ama ulaşamamış, eşimle ve kardeşi ile konuşmuş. 3 gün önce de Ankara'daydı, tekrar izne ayrılacaktı. Başımıza böyle elim bir kaza geldi, yapacak bir şeyimiz yok. Dostlarımız sağ olsun, Allah yardımcımız olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

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