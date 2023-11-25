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DÜNYA

Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dün serbest bıraktığı esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı.

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının ilk etabı tamamlandı. Dün İsrail hapishanelerinden 39 Filistinli salıverilirken, Gazze’den ise 10 Taylandlı, 1 Filipinler vatandaşı ile 13 İsrailli esir serbest bırakıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği anların görüntüsü paylaştı.

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