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Kendisini aldatan kocasını bıçakla rehin alıp ikinci kattan aşağı attı! 'Beni aldatmanın bedeli bu'

BURSA'da bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği eşini bıçakla rehin aldıktan sonra ikinci kat penceresinden aşağıya attı. Ardından da yanına inip tehditlerine devam etti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros mahallesinde G.K. isimli kadın, kocası Y.U.’yu kendisini aldattığını söyleyerek bıçakla rehin aldı. Bir süre kocasını tehdit eden kadın ardından onu ikinci kattan aşağıya attı. 

Sinirini alamayan kadın daha sonra eşinin yanına inip, çevredeki komşularına "Beni aldattı, beni aldatmanın bedeli bu. Erkek olun karınıza sahip çıkın!" diye bağırdı. 

Komşuları onu adamı bırakıp içeri girmesi için uyarırken, bir kadının da "Sen kadın mısın be" diye bağırması dikkat çekti. 

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis e sağlık ekipleri geldi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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