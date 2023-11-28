'Devletten Yüksek Abiler' Meral Akşener'e gelip 'Ekrem'i değil Mansur'u aday yap' dedi

İYİ Parti'de kavga ve kaos sürerken İYİ Parti kurucularından İsmet Koçak, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "'Devletten yüksek abiler gelip ‘Ekrem devleti bilmez. Mansur Yavaş’ı aday gösterin’ dediler" dediğini açıkladı.

İYİ Parti kurucularından ve GİK eski Üyesi İsmet Koçak'tan 14 Mayıs cumhubaşkanı seçimi öncesiyle ilgili çarpıcı iddialar. TV5 canlı yayınında cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaşanan bir olayı anlatan İsmet Koça, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimden önce, “Devletten yüksek abiler geldi, ‘Ekrem İmamoğlu devleti bilmez. Mansur Yavaş’ı ikna edin, aday yapın'” dediklerini söylediğini aktardı. Koçak, “Tüm bunlardan, maalesef Türkiye’de siyasetin nasıl yapıldığını da anlamış oluyoruz” dedi.

Bize 'İki yüksek abi geldi' diye anlattı

İsmail Koçak, TV5 yayınında şunları söyledi: “Genel Başkan Akşener, ‘Devletten yüksek abiler geldi. İki tane yüksek abi geldi. Ekrem Bey devleti bilmez. Mansur Yavaş’ı ikna edin, Mansur’u aday yapın’ dedi. Ben de (Akşener) kendilerine dedim ki, ‘Her işi ben mi yapmalıyım? Siz gidin ikna edin, aday yapalım’ dediğini söyledi. Ve Mansur Bey o süreçte aday olmaya niyetlendi, yumuşadı gibi. Akşener’in Altılı Masa’dan bu kadar sert kalkmasının bir nedeni de bu olabilir. Mansur’un aday olması için olabilir."

Kim o devletten yüksek abiler?

Program moderatörü Mustafa Yılmaz’ın ‘İsim verdi mi?’ sorusu üzerine İsmail koçak, "Devletten yüksek abiler. Devletten yüksek abiler kim olabilir? Biz sormadık, sorgulamadık. Şimdi bakın, bizim geldiğimiz gelenekte, biz devleti kutsarız. Geçmişte de kutsardık. Ben şimdi o düşüncede değilim. Kutsal olan, insanlardır, insan haklarıdır. Devletin şeffaf ve kurumsal olması gereklidir. Bugün Avrupa’da böyledir ve insanlar mutludur" dedi.

O zaman gelsin 'yüksek abiler' yönetsin...

"Meral Hanım’ın bu tavrını biz eski refleksimizle, milliyetçi refleksimizle sorgulamadık" diyen İsmail Koçak, şöyle devam etti: "Madem ki devletten abiler, o zaman bırakalım, siyaset yapmanın bir manası yok, devletteki abiler idare etsinler. Mansuru mu aday gösterecekler, Ekrem Bey’i mi aday gösterecekler kimi göstereceklerse göstersinler o zaman. Tüm bunlardan, maalesef Türkiye’de siyasetin nasıl yapıldığını da anlamış oluyoruz.”