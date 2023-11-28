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Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara, Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" ifadelerine yer verdi.
Paylaşılan görüntüde Gümrük Muhafaza ekiplerinin Esenboğa Havalimanı'nda valizlerin içine gizlenmiş halde 145 adet bıçak ele geçirdiği de belirtildi.

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