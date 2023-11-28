BIST 8.061
DOLAR 28,92
EURO 31,76
ALTIN 1.884,90
YEREL

Ev sahibine yakalanma korkusundan kapıyı kilitleyen hırsız linç edilmek istendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızılhaç kostümlü Mossad ajanı yakalandı rehine takasında Kassam üyesine takip cihazı
Kızılhaç kostümlü Mossad ajanı yakalandı rehine takasında Kassam üyesine takip cihazı
Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı
Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı
'Devletten Yüksek Abiler' Meral Akşener'e gelip 'Ekrem'i değil Mansur'u aday yap' dedi
'Devletten Yüksek Abiler' Meral Akşener'e gelip 'Ekrem'i değil Mansur'u aday yap' dedi
Pendik'te motor kuryeden servis sürücüsüne 'Polat Alemdar' tepkisi
Pendik'te motor kuryeden servis sürücüsüne 'Polat Alemdar' tepkisi
Yürekler ağza geldi! THY uçağının görüntüsü gündem oldu: "Kaptan gözünü seveyim delirme"
Yürekler ağza geldi! THY uçağının görüntüsü gündem oldu: "Kaptan gözünü seveyim delirme"
Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ele geçirildi
Ayasofya Camisi ile ilgili korkutan görüntü! Kubbeden parçalar kopup cemaatin üzerine düştü!
Ayasofya Camisi ile ilgili korkutan görüntü! Kubbeden parçalar kopup cemaatin üzerine düştü!
BİM'de mide bulandıran görüntü
BİM'de mide bulandıran görüntü
Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi! Takım arkadaşları alkışladı
Cristiano Ronaldo, lehine çalınan penaltıyı iptal ettirdi! Takım arkadaşları alkışladı
81 ilde operasyon: Bin 34 firari yakalandı!
81 ilde operasyon: Bin 34 firari yakalandı!
Seçil Erzan Fatih Terim Fonu ile böyle dolandırdı! O ses kaydını ilk kez duyacaksınız...
Seçil Erzan Fatih Terim Fonu ile böyle dolandırdı! O ses kaydını ilk kez duyacaksınız...
İstanbul'da aç kalan kurtlar şehir merkezine indi!
İstanbul'da aç kalan kurtlar şehir merkezine indi!