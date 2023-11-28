Ev sahibine yakalanma korkusundan kapıyı kilitleyen hırsız linç edilmek istendi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir eve giren hırsız, dışarıdan gelen ev sahibinin üzerine kapıyı kilitledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Boş eve giren hırsız, ev sahibinin gelmesi ile panik yapıp üzerine kapıyı kilitledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kapı önünde bekleyen kalabalık tarafından darp edilmek istenen hırsız, polis ekipleri tarafından zorlukla kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.